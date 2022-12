Τελικός Μουντιάλ – Μακρόν: Σαν τρελός πανηγύρισε ο πρόεδρος για τη Γαλλία!

Ο Εμμανουέλ Μακρόν «άφησε στην άκρη» τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, και παραβρέθηκε στον ημιτελικό της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο, για το Μουντιάλ του Κατάρ. «Θα κερδίσουμε… Η Γαλλία θα κερδίσει» είπε με σιγουριά στους δημοσιογράφους χθες το απόγευμα, έξω από το εστιατόριο που γευμάτισε, πριν αναχωρήσει για το γήπεδο. Ο κ. Μακρόν έκατσε από νωρίς στα επίσημα του Al Bayt Stadium, δίπλα από τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και έζησε το ματς σαν ένας απλός φίλαθλος.

Αφού τραγούδησε τον εθνικό ύμνο, πανηγύρισε σαν μικρό παιδί το 1-0, σήκωνε τα χέρια ψηλά στις χαμένες ευκαιρίες της Γαλλίας και έδειχνε ανακουφισμένος όταν οι Μαροκινοί έχαναν ευκαιρίες. Η Γαλλία επικράτησε με 2-0, και ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε στον λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο twitter: «Ευχαριστούμε ‘Μπλε’. Τώρα το Κύπελλο».

“We will win” – France president Macron makes semifinal prediction during Souq visit in Doha. #WorldCup2022 #France #Macron pic.twitter.com/EemtinMngD

— Nico Maounis (@nicomaounis) December 14, 2022