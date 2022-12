Φραντσέσκο Τζόρτζι – ποιος είναι: Ο γιος των δασκάλων από ένα χωριό που ονειρευόταν να αγοράσει το γιοτ του Εμίρη

“Έμπειρος Κοινοβουλευτικός Βοηθός/Σύμβουλος πολιτικής στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών με βουλευτές, πολιτικούς, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ, διπλωμάτες”. Το σύντομο κείμενο με το οποίο ο Φραντσέσκο Τζόρτζι παρουσίαζε στο δίκτυο Linkedin την επαγγελματική του ιδιότητα και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει , διαβάζεται πλέον με άλλα γυαλιά. Η σταδιοδρομία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 35χρονου, σήμερα, Ιταλού, ξεκίνησε το 2009 όταν άρχισε να εργάζεται ως stagiaire. Δεκατρία χρόνια και έντεκα μήνες μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τι μεσολάβησε και ο λαμπερός πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, μετατράπηκε σε καθ’ομολογία “διαχειριστής” βρώμικου χρήματος που προερχόταν από δύο χώρες;

