14χρονος νεκρός Γαλλία: Βίαια επεισόδια από Μαροκινούς μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία από Μαροκινούς μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022. Οι ειδήσεις από τη Γαλλία ήταν ακόμη πιο δυσάρεστες, με τον νομάρχη της περιοχής του Ερό, Χους Μουτού, να ανακοινώνει πως ένα μικρό παιδί σκοτώθηκε. “Ένα νέο παιδί χτυπήθηκε στο Μονπελιέ από έναν ασυνείδητο οδηγό μετά τον ημιτελικό. Πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά του στα επείγοντα του νοσοκομείου. Το όχημα εντοπίστηκε κοντά στο συμβάν, ενώ αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη” αναφέρει ανακοίνωση της νομαρχίας του Ερό. Στα social media κυκλοφορούν VIDEOS, όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει ανθρώπους, που έχουν περικυκλώσει το όχημα.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv

— Greg Sayle (@freedom4UU) December 14, 2022