Πτυχίο στα γεράματα: Το μήνυμα της… 91χρονης στους νέους

Μια 90χρονη γυναίκα θα λάβει επιτέλους το πτυχίο της, 71 χρόνια αφότου γράφτηκε για πρώτη φορά στο κολέγιο. Η Τζόις Ντεφό, τότε Τζόις Βαϊόλα Κέιν, ξεκίνησε ως πρωτοετής στο Northern Illinois University το 1951 με σκοπό να αποφοιτήσει με πτυχίο στην οικιακή οικονομία. Αλλά τα σχέδια άλλαξαν όταν γνώρισε «έναν πολύ ξεχωριστό άνδρα» στην εκκλησία, ο οποίος της έκλεψε την καρδιά, όπως εξήγησε. «Πήγα στη σχολή για τριάμισι χρόνια, αλλά αποφάσισα να φύγω όταν τον γνώρισα», είπε. Ο ξεχωριστός αυτός άνδρας ήταν ο Ντον Φρίμαν. Παντρεύτηκαν το 1955 και απέκτησαν τρία παιδιά πριν εκείνος πεθάνει, αφήνοντάς την χήρα για περίπου πέντε χρόνια. Και λίγο αργότερα ξαναπαντρεύτηκε. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Ρόι Ντεφό, που δεν ζει πια, απέκτησαν έξι παιδιά, μεταξύ των οποίων και δύο δίδυμα. Με την πάροδο των χρόνων η οικογένειά της μεγάλωνε και σήμερα έχει 17 εγγόνια και 24 δισέγγονα.

Και φτάνουμε στο 2019, όταν η Τζόις αποφάσισε να ασχοληθεί ξανά με το πτυχίο πανεπιστημίου που άφησε κάποτε πίσω. «Υποθέτω ότι ανέφερα ότι ήμουν αναστατωμένη που δεν τελείωσα το σχολείο και τα παιδιά μου με ενθάρρυναν να επιστρέψω», είπε, οπότε γράφτηκε ξανά στο Northern Illinois και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα. Η Τζένα Ντούλεϊ, ένα από τα 17 εγγόνια της Ντεφό και απόφοιτος του NIU, είπε ότι όταν επισκεπτόταν τη γιαγιά της στο σπίτι της, η Τζόις πάντα κάτι έψηνε ή μαγείρευε ενώ ήταν επίσης δασκάλα στο κατηχητικό σχολείο.

90-Year-Old Graduates After Dropping Out In 1951

A 90-year-old great grandmother, Joyce DeFauw, has graduated from the Northern Illinois University on Sunday.

DeFauw received her Bachelor's degree in General Studies. pic.twitter.com/a1uS9pJG1F

