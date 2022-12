Λονδίνο χιόνια: Κάποιοι… ευχαριστούνται τη σφοδρή χιονόπτωση

Στα λευκά «ντύθηκε» το Λονδίνο την Κυριακή δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό ενόψει των Χριστουγέννων. Σε αρκετές περιοχές της Αγγλικής πρωτεύουσας σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση με αποτέλεσμα να το στρώσει για τα καλά. Στα λευκά είχαν ντυθεί και οι πολυτελείς δρόμοι της Μπελγκράβια, οπού ξεχωρίζουν για τις κομψές κατοικίες, τις ξένες πρεσβείες, τα πολυτελή εστιατόρια που βρίσκονται κοντά στο Χάιντ Παρκ και στους κήπους των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

A Winter Wonderland has officially arrived here in London !

Unexpected heavy snow arrived this evening with accumulations here of 4.5 inches / 11.5 cm, but nearly 15 cm in other places.

The foxes seem to be enjoying it !#ukweather #ukwx #climate #england pic.twitter.com/XgNxX2kfqo

— MG (@arnau99999) December 12, 2022