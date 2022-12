Λονδίνο χιόνια: Ακυρώθηκαν πτήσεις, κλειστά τα σχολεία

Δεκάδες πτήσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν τελείως στα αεροδρόμια Gatwick και Stansted λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας κάποια αεροπλάνα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν μετά την απογείωσή τους.

London right now turning into a snowy wonderland pic.twitter.com/LlP5BKLuWV

Το Λονδίνο τέθηκε σε κατάσταση «κίτρινου» συναγερμού, καθώς σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι Βρετανοί πρέπει να προετοιμαστούν για μία «παγωμένη ομίχλη» και για θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -15 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, πολλά αυτοκίνητα στο Σάσεξ είναι εγκαταλελειμμένα σε δρόμους λόγω του χιονιά, ενώ δεκάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτερά.

Not every evening you can do this on a hill in #London.

Thanks #londonsnow. pic.twitter.com/Ad06MbV7EW

— Hugh Carter (@Hugh_Carter_) December 11, 2022