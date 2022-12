Κόσοβο – Σερβία πόλεμος: Σε επικίνδυνο σημείο η ένταση

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου κάλεσε τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ να επέμβουν αφού διαδηλωτές της σερβικής μειονότητας απέκλεισαν δρόμους και ένοπλοι αντάλλαξαν πυρ με την αστυνομία το Σαββατοκύριακο εν μέσω αυξανόμενων εθνοτικών εντάσεων στο βόρειο τμήμα της περιοχής. Σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου Πρίστινα την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός Aλμπίν Κούρτι ζήτησε από τη Δύναμη του Κοσσυφοπεδίου (KFOR), μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, να εγγυηθεί την «ελευθερία μετακίνησης», καθώς κατηγόρησε τις «εγκληματικές συμμορίες» ότι έκλεισαν δρόμους.

Μια εύθραυστη ειρήνη έχει διατηρηθεί στο Κοσσυφοπέδιο από τότε που κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 μετά τον πόλεμο του 1998-99 στον οποίο το ΝΑΤΟ παρενέβη για να προστατεύσει την αλβανική πλειοψηφία του Κοσσυφοπεδίου. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Σέρβοι στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο απάντησαν με βίαιη αντίσταση στις κινήσεις της Πρίστινα που θεωρούν αντι-Σερβικές. Το Σάββατο, Σέρβοι διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους μετά τη σύλληψη ενός Σέρβου πρώην αστυνομικού. Η αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου δέχθηκε αργότερα πυρά σε πολλές τοποθεσίες και πυροβόλησε για αυτοάμυνα, ανέφερε η δύναμη σε δελτίο τύπου.

Εν τω μεταξύ, μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης ρίχτηκε σε αυτοκίνητο της EULEX, της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο πρώην αστυνομικός «κατηγορείται για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και επίθεση στη συνταγματική τάξη», σύμφωνα με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, που τον κατηγορούν για οργάνωση επιθέσεων στην εκλογική επιτροπή και την αστυνομία της χώρας. Μετά την έξαρση, η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ζήτησαν αυτοσυγκράτηση και από τα δύο μέρη και απαίτησαν την απομάκρυνση των οδοφραγμάτων. Οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου ανέβαλαν επίσης τις τοπικές εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο για τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι το Βελιγράδι θα ζητήσει από την KFOR να επιτρέψει στη Σερβία να αναπτύξει στρατό και αστυνομία στο Κοσσυφοπέδιο, αλλά αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί άδεια. Την Κυριακή, ο Βούτσιτς είπε ότι η Σερβία απαίτησε την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων Σέρβων από το βόρειο Κοσσυφοπέδιο, αλλά επιδιώκει επίσης να εκτονώσει την ένταση στην περιοχή. Κατηγόρησε τις αρχές στην Πρίστινα και τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Κούρτι ότι πυροδότησαν τις εντάσεις κάνοντας «αμέτρητες μονομερείς κινήσεις». «Όποτε κάποιος πιστεύει ότι έχουμε λύσει κάτι, εμφανίζεται ένα νέοπρόβλημα», είπε ο Βούτσιτς.

Οι Σέρβοι δήμαρχοι σε δήμους του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, μαζί με τοπικούς δικαστές και περίπου 600 αστυνομικούς, παραιτήθηκαν τον περασμένο μήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κίνηση της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου να αντικαταστήσει τις πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων που εκδόθηκαν από το Βελιγράδι με αυτές που εκδόθηκαν από την Πρίστινα. Το Κοσσυφοπέδιο αργότερα συμφώνησε να αναβάλει την απόφαση και το Βελιγράδι είπε ότι θα σταματήσει να εκδίδει νέους σερβικούς αριθμούς αυτοκινήτων.

