Αλλαγή μπάλας αποφάσισε η FIFA για τα τελευταία 4 παιχνίδια του Μουντιάλ

Τέσσερα παιχνίδια, δηλαδή οι δύο ημιτελικοί και ο μικρός με τον μεγάλο τελικό, απέμειναν για την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2022 και η FIFA αποφάσισε ότι αυτοί οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν με άλλη μπάλα και όχι με αυτή με την οποία έγιναν οι πρώτοι 60 αγώνες, αφού αυτό θα βοηθήσει, λένε, στο να λειτουργεί ακόμη καλύτερα το ημιαυτόματο οφσάιντ. Από την αρχή του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι και τώρα, όλοι οι αγώνες έγιναν με την μπάλα «Αλ Ρίχλα», το οποίο σημαίνει «το ταξίδι». Οι δύο ημιτελικοί και οι δύο τελικοί, όμως, θα γίνουν με τη μπάλα «Αλ Χιλμ» που σημαίνει «το όνειρο».

Αυτό αποφάσισε η FIFA και ο λόγος είναι το γεγονός ότι η νέα μπάλα, η «Αλ Χιλμ», θα είναι ακόμη πιο ευαίσθητη στο ημιαυτόματο οφσάιντ, οπότε θα μειωθεί κι άλλο το ενδεχόμενο λάθους και παράλληλα η απόφαση θα είναι ακόμη πιο γρήγορη. «Η μπάλα προσφέρει την τελευταία εξέλιξη στο σχεδιασμό και την ίδια τεχνολογία της Adidas που ανήκει ήδη στην Al Rihla και η οποία κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει βοηθήσει πολύ τους διαιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και σωστά», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επίσημη ενημέρωσή της η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

