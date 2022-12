Δημοτικός σύμβουλος αρπάζει συνάδελφό του και τη φιλάει στη διάρκεια συνεδρίασης

Σάλος προκλήθηκε στη Βραζιλία στα μέσα της εβδομάδας, όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στην Φλοριανόπολη, στα νότια της χώρας, ο δημοτικός σύμβουλος Μαρκίνιος ντα Σίλβα του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος σηκώθηκε από τη θέση, τράβηξε από το χέρι τη συνάδερφό του από το Κόμμα των Εργαζομένων Κάρλα Άιρες, την αγκάλιασε, έσκυψε προς το λαιμό της και τη φίλησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων!

No dia em que aprovamos a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Florianópolis, mais uma cena de assédio que precisamos lutar para que não ocorra nas ruas e nos parlamentos do nosso país. Não é brincadeira se só um riu! pic.twitter.com/2a8VytmG6X

Η Άιρες αιφνιδιάστηκε και έσπρωξε τον ντα Σίλβα, ο οποίος ήταν χαμογελαστός και έδειχνε να έχει χαλαρή διάθεση. Εκείνη, ωστόσο, έδειξε την ενόχλησή της, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα τον καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε – θέση για το θέμα πήρε και ο Λούλα, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη δημοτική σύμβουλο – ο ντα Σίλβα απολογήθηκε για την κίνησή του αυτή.

Me solidarizo com a vereadora @CarlaAyres, de Florianópolis, após o absurdo episódio ocorrido na Câmara de Vereadores. As mulheres têm que ocupar os espaços de decisão, os espaços da política e serem sempre respeitadas.

— Lula (@LulaOficial) December 8, 2022