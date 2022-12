Έκρηξη Βρετανία – νεκροί: ‘Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 αγνοούνται

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 αγνοούνται μετά από μεγάλη έκρηξη σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Τζέρσεϊ της Βρετανίας. Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News, δύο τραυματίες που βγήκαν μόνοι τους από το συγκρότημα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αξιωματικοί δήλωσαν πως βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης των συγγενών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως η φωτιά που εκδηλώθηκε στο συγκρότημα διαμερισμάτων έχει πλέον σβήσει, ωστόσο οι ομάδες πρώτης απόκρισης «κάνουν ακόμη σημαντικές εργασίες» στο σημείο, το οποίο έχει αποκλειστεί. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Τζέρσεϊ, Ρόμπιν Σμιθ, δήλωσε πως ενημερώθηκαν για «μεγάλη έκρηξη» γύρω στις 4:00πμ, τοπική ώρα, το Σάββατο. «Υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που αγνοείται, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εντοπισμού και διάσωσης» δήλωσε ο ίδιος.

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey’s capital, St Helier, just before 4am.

Latest updates: https://t.co/sFYt1wweCE pic.twitter.com/FkKCpI2exX

— ITV Channel News (@ITVChannelTV) December 10, 2022