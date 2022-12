Μουντιάλ 2022 Μαρόκο – Πορτογαλία: Στον πάγκο ο Ρονάλντο στον προημιτελικό

Ο Φερνάντο Σάντος όπως στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ελβετία έτσι και στον προημιτελικό του Μουντιάλ του Κατάρ με το Μαρόκο έδωσε φανέλα βασικού στον Γκονσάβλο Ράμος. Ο άσος της Μπενφίκα πέτυχε χατ τρικ στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν θα μπορούσε να τον αγνοήσει. Έτσι απέλεξε να αφήσει στον πάγκο για 2ο σερί παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Θυμίζουμε ότι ο CR7 έμεινε στο ματς με την Ελβετία εκτός ενδεκάδας για πρώτη φορά μετά από το 2018 σε μεγάλη διοργάνωση (Euro,World Cup).

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira

⏲ It’s TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag

— Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022