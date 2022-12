Σκάνδαλο διαφθοράς – Ευρωκοινοβούλιο: 4 συλλήψεις στις Βρυξέλλες

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην ευρωβουλευτής, συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για «μίζες» από «χώρα του Κόλπου», εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Η χώρα του Κόλπου δεν κατονομάζεται από την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Le Soir», αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν εκλεγμένο Ιταλό σοσιαλιστή, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής από το 2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις «διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο οργανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

Για μήνες, Βέλγοι ερευνητές «υποπτεύονταν ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με πολιτική θέση ή/και σημαντική στρατηγική θέση» εντός αυτού του οργάνου. Η ταυτότητα των συλληφθέντων δεν αποκαλύφθηκε από την ομοσπονδιακή εισαγγελία. Σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας από δικαστή των Βρυξελλών, πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι έρευνες από την αστυνομία σε διάφορους δήμους της βελγικής πρωτεύουσας. Εκτός από τις τέσσερις συλλήψεις, η αστυνομία κατέσχεσε «περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά», καθώς και «εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα», των οποίων το περιεχόμενο θα εξεταστεί. «Αυτή η επιχείρηση στόχευε ιδιαίτερα βοηθούς βουλευτών που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας πρώην ευρωβουλευτής», τόνισε η εισαγγελία.

Four arrested including former Italian MEP after several search operations in Brussels, Belgium as part of investigation into alleged campaign by Qatar to influence decisions at European Parliament: Local News Outlet via Le Soir.https://t.co/k9VoabcoGj

