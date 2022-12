Ρωσία φωτιά – εμπορικό κέντρο: Τεράστια έκρηξη σε mall της Μόσχας

Τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, κατακαίει εμπορικό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας. Οι ρωσικές αρχές υποπτεύονται πως η πυρκαγιά οφειλόταν «σε εμπρησμό», σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και μαίνεται σε χώρο με έκταση «7.000 τετραγωνικών μέτρων», τμήμα μεγάλου εμπορικού κέντρου σε προάστιο της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Δυνάμεις της πυροσβεστικής «δίνουν μάχη για να ελέγξουν πυρκαγιά σε επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιφέρεια της Μόσχας», ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram. Η πυρκαγιά μαίνεται στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022