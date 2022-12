Ουκρανή στρατιώτης χορεύει: To viral βίντεο που δίχασε το Twitter

Την περασμένη Δευτέρα, ένα βίντεο από την Ουκρανία έγινε viral και μετρά περισσότερα από 8 εκατομμύρια views. Το Υπουργείο Άμυνας πόσταρε στο Twitter μία γυναίκα που είναι στο πεδίο της μάχης, ακούγονται βομβαρδισμοί και εκείνη κάνει τον χορό του Pikachu. Είναι ανατριχιαστικό το πόσο δεν πτοείται από τους τρομακτικούς ήχους και δεν δεν σταματά, προκειμένου να ανεβάσει το ηθικό των υπολοίπων (αλλά και το δικό της). «Πρωινός χορός Pikachu. Ο χειμώνας δεν ήταν ποτέ εμπόδιο στην καλή διάθεση», γράφει η λεζάντα και αυτό συνέβη μετά από ένα νέο κύμα επίθεσης από τη Ρωσία.

Morning Pikachu Dance. Winter has never been an obstacle to a good mood.

🎥 by Operative #UAarmy pic.twitter.com/B5efM39lcT

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2022