Τσιτσιπάς – Νόρι αγώνας: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στο Ριάντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στο ντεμπούτο του στο τουρνουά επίδειξης του Ριάντ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Κάμερον Νόρι, μένοντας εκτός Diriyah Tennis Cup στο ταμπλό του μονού. Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον 27χρονο Βρετανό No.14 τενίστα με 6-4, 6-4 σε μόλις 71 λεπτά και έμεινε εκτός διεκδίκησης του τεράστιου prize money των 1.000.000$, που θα δοθεί στον πρωταθλητή του Ριάντ, φέτος.

Ο Έλληνας τενίστας θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο διπλό, όπου θα παίξει παρέα με τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με παρτενέρ τον 26χρονο Ιταλό θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά του διπλού, το δίδυμο του Ντομινίκ Τιμ με τον χαμένο του τελευταίου μονού αγώνα (Φριτς-Χούρκατς).

