Μπρίτνεϊ Γκράινερ – σύζυγος: Ο Τζο Μπάιντεν μετέφερε ευχάριστα νέα στην οικογένεια της μπασκετμπολίστριας

Η 32χρονη Μπρίτνεϊ Γκράινερ, διεθνής με τις ΗΠΑ στο μπάσκετ γυναικών, είχε συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές τον περασμένο Φεβρουάριο για διακίνηση ναρκωτικών και στις 4 Αυγούστου καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξης. Το γεγονός δημιούργησε νέα προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία, αλλά τελικά βρέθηκε η λύση, με την ανταλλαγή της με τον Ρώσο κρατούμενο Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος και βρισκόταν τα τελευταία 12 χρόνια σε φυλακή του Ιλινόις, έχοντας καταδικαστεί για εμπορία όπλων.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αποκάλυψε λοιπόν ότι η ανταλλαγή των δύο κρατουμένων ολοκληρώθηκε και η Γκράινερ βρίσκεται με αμερικανικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενώ τις επόμενες ώρες θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Για το λόγο αυτό μάλιστα, κλήθηκε και η Σερέλ Γκράινερ στο Οβάλ Γραφείο, όπου και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις. «Είναι ασφαλής. Βρίσκεται σε αεροπλάνο. Είναι καθ’ οδόν για το σπίτι της», της είπε ο Μπάιντεν στη συνάντησή τους, ενώ η ίδια ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις προσπάθειες να απελευθερώσει τη σύζυγό της και ανέφερε: «Στέκομαι εδώ ενώ κατακλύζομαι από συναισθήματα».

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022