Πάπας Φραγκίσκος – Ουκρανία: Ο ιερέας «λύγισε» μιλώντας για τον πόλεμο

Ο πάπας Φραγκίσκος «λύγισε» μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας τελετής σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Ρώμης. Με την ευκαιρία μιας παραδοσιακής τελετής για τον εορτασμό της Άμωμης Σύλληψης, ο ποντίφικας πήγε το απόγευμα στην Πιάτσα ντι Σπάνια, στην πλατεία της ιταλικής πρωτεύουσας όπου βρίσκεται το άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. Ο πάπας είπε με δάκρυα στα μάτια: «Ω Αγνή Παρθένα, ήθελα σήμερα να σου μεταφέρω τις ευχαριστίες του ουκρανικού λαού…». Ο Φραγκίσκος σταμάτησε για λίγο, καθώς η συγκίνησή του ήταν μεγάλη. Τότε, το κοινό τον χειροκρότησε θερμά.

Έτσι, ξανάπιασε το νήμα της ομιλίας, στηριζόμενος στο μπράτσο της πολυθρόνας του και είπε: «… του ουκρανικού λαού για την ειρήνη που ζητάμε από τον Κύριο εδώ και κάποιον καιρό. Πρέπει επίσης να σου μεταφέρω την ικεσία των παιδιών, των ηλικιωμένων, των πατέρων και των μητέρων, των νέων αυτής της μαρτυρικής γης που υποφέρει τόσο πολύ», συνέχισε, με φωνή τρεμάμενη από τη συγκίνηση. Ο πάπας κάνει συνεχώς εκκλήσεις για ειρήνη, από την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, της ρωσικής εισβολής. Αναφέρεται πολύ συχνά στο θέμα αυτό, όποτε μιλάει. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στα τέλη Νοεμβρίου στο αμερικανικό χριστιανικό περιοδικό America, αναφέρθηκε στη «βαρβαρότητα» που βιώνει η Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Pope Francis breaks down in tears as he places the people of Ukraine at the feet of Our Lady today on the Solemnity of her Immaculate Conception: "looking to you who are without sin, we continue to believe and hope that love might conquer hatred, … that peace might conquer war" pic.twitter.com/RTfO20sQFs

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 8, 2022