New York Times – απεργία εργαζομένων: Ιστορική κινητοποίηση με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες

Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι στην αμερικανική εφημερίδα «New York Times» απεργούν σήμερα, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο τους, κάνοντας λόγο για την «αποτυχία της εταιρείας να διαπραγματευθεί καλή τη πίστει» τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι εργαζόμενοι στη σύνταξη της εφημερίδας όπως και άλλοι εργαζόμενοι που ανήκουν στο συνδικάτο NewsGuild της Νέας Υόρκης είχαν δώσει διορία στην εταιρεία ως σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, για να ανανεώσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έληξε τον Μάρτιο του 2021. Αυτή η 24ωρη απεργία είναι η πρώτη που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εντάσσεται σε ένα γενικότερο κίνημα που έχει εξαπλωθεί στις ΗΠΑ, με εργαζόμενους σε διάφορες εταιρείες – όπως η Amazon, η Starbucks και η Apple—να οργανώνονται σε μια προσπάθεια να αντιταχθούν στις άδικες, όπως τις χαρακτηρίζουν, εργασιακές πρακτικές.

Σε ανάρτησή του στο Twitter το NewsGuild ανέφερε: «Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι στη New York Times βρίσκονται επισήμως σε απεργία, την πρώτη τόσο ευρεία κινητοποίηση στην εταιρεία εδώ και 4 δεκαετίες. Δεν είναι ποτέ εύκολη η απόφαση να αρνηθείς να κάνεις τη δουλειά που αγαπάς, αλλά τα μέλη μας είναι διατεθειμένα να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πετύχουν μια καλύτερη αίθουσα σύνταξης για όλους». Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εξέφρασε «την απογοήτευσή της» για την «ακραία αυτή ενέργεια όταν δεν έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο». Όπως μετέδωσε το Associated Press, οι δύο πλευρές είχαν κάποιες συζητήσεις την Τρίτη και χθες Τετάρτη, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν σε ζητήματα όπως η αύξηση μισθών και η πολιτική για την τηλεργασία.

Over 1,100 New York Times workers are now officially on work stoppage, the first of this scale at the company in 4 decades. It's never an easy decision to refuse to do work you love, but our members are willing to do what it takes to win a better newsroom for all. #GuildStrong!

— NewsGuild of New York (@nyguild) December 8, 2022