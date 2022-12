Αν Χεκ – απο τι πέθανε: Nέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για την αιτία θανάτου

Νέες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο της Αν Χεκ (Anne Heche) ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος ‘Αντζελες, την οποία εξασφάλισε το PEOPLE η ηθοποιός δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος στις 5 Αυγούστου. Αν και οι εξετάσεις έδειξαν πως είχε κάνει στο παρελθόν, χρήση κοκαΐνης και κάνναβης, ήταν εντελώς νηφάλια, όταν έχασε τη ζωή της.

«Στο αίμα της φάνηκε η παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, του ανενεργού μεταβολίτη της κοκαΐνης, που σημαίνει ότι είχε κάνει χρήση στο παρελθόν, αλλά όχι τη στιγμή της δυστυχήματος. Επίσης, ανιχνεύθηκαν κανναβινοειδή στα ούρα της, αλλά όχι στο αίμα της. Οπότε και αυτό αφορά προηγούμενη χρήση και όχι τη στιγμή του τραυματισμού», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ιατροδικαστή στο PEOPLE.

Anne Heche wasn’t high at time of deadly crash, but suffered as she burned: autopsy https://t.co/abkvNZnga8 pic.twitter.com/Ag85Wtnuwp

— New York Post (@nypost) December 6, 2022