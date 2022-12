Βομβαρδισμοί Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια στην επαρχία Ζαπορίζια

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια στην επαρχία Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, καταστρέφοντας πολλά σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας. Ένας αξιωματούχος της πόλης Ζαπορίζια ανέφερε ότι κτίρια χτυπήθηκαν στα προάστια της πόλης και ορισμένοι ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν.

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες σε ολόκληρη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, με τις αρχές της χώρας να μιλούν για νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων. «Οι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας Γιούριι Ιχνατ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές και θύματα, αλλά τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούγονταν σε ορισμένες περιοχές, καθώς τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας ανέλαβαν δράση. «Μην αγνοείτε τον συναγερμό», προέτρεψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας της Ουκρανίας Αντρίι Γέρμακ.

“We have heating, no electricity, no water, no mobile or internet connection, but NO RUSSIANS! I am extremely happy because now we are free.”

Show this to everyone who thinks that Ukraine should stop fighting for its people. pic.twitter.com/PhjCLbbNpu

