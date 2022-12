Κατάργηση αστυνομίας ηθών – Ιράν: Τα κρατικά ΜΜΕ το διαψεύδουν

Την κατάργηση της αστυνομίας ηθών στο Ιράν από τις αρμόδιες αρχές, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν Μοχαμάντ Τζαφάρ Μονταζερί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Isna. Ωστόσο, η ανακοίνωση της διάλυσης της αστυνομίας ηθών στο Ιράν, από την οποία προκλήθηκε το κύμα διαδηλώσεων που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία εδώ και περισσότερο από δυόμιση μήνες, αγνοήθηκε σήμερα από τον συντηρητικό Τύπο και μόνον τέσσερις εφημερίδες που πρόσκεινται στους μεταρρυθμιστές την είχαν στο πρωτοσέλιδο. Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν Μοχαμάντ Τζαφάρ Μονταζερί ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την Κομ, την ιερή πόλη των σιιτών δυτικά της Τεχεράνης, ότι «η αστυνομία ηθών (…) καταργήθηκε από αυτούς που την δημιούργησαν».

Η ανακοίνωση αυτή δείχνει να αποτελεί χειρονομία καλής θελήσεως προς τους διαδηλωτές, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους μετά τον θάνατο της 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της. Ωστόσο από τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σήμερα στο Ιράν, μόνον τέσσερις που πρόσκεινται στους μεταρρυθμιστές αναφέρουν το τέλος της θρησκευτικής αυτής αστυνομίας που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για να «διαδώσει την κουλτούρα της ευπρέπειας της ισλαμικής μαντίλας».

«Έπειτα από 80 ημέρες διαμαρτυριών που προκλήθηκαν από την αστυνομία ηθών, ο γενικός εισαγγελέας ανακοινώνει την κατάργησή της”, γράφει η φιλομεταρρυθμιστική εφημερίδα Σαζαντεγκί, με τίτλο “το τέλος της αστυνομίας ηθών”». Η Σαρκ, άλλο μέσο που πρόσκειται στους μεταρρυθμιστές, εκφράζει αμφιβολίες: «Είναι αυτό το τέλος των περιπολιών;», διερωτάται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, αναφερόμενη στις περιπολίες που έχουν στόχο να γίνεται σεβαστός ο ενδυματολογικός κώδικας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος υποχρεώνει κυρίως τις γυναίκες να φορούν μαντίλα. «Ενώ ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι καταργήθηκε η αστυνομία ηθών, η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την κατάργησή της», υπογραμμίζει η Σαρκ, μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

1-Why do foreign media fall for the disinformation by the Iranian regime? In 2017, the regime claimed the morality police would end arrests for hijab. Yet, in 2022, it arrested & killed #MahsaAmini for hijab. Today, international media reported morality police would be abolished pic.twitter.com/OjMmCRxzmN

