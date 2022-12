Κάνιε Γουέστ – Χίτλερ: Νέες δηλώσεις προκαλούν “θύελλα” στα social media

Ο Κάνιε Γουέστ προχώρησε σε νέα σχόλια σε εμφάνισή του στον ιστότοπο InfoWars του Alex Jones την Πέμπτη, επαινώντας τον Χίτλερ και υποστηρίζοντας ότι το ναζιστικό καθεστώς ήταν, στην πραγματικότητα, καλό για τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι τα σχόλιά του ακολουθούν πρόσφατες δηλώσεις του που οδήγησαν στην απώλεια επιχειρηματικών συμφωνιών με την Balenciaga και την Adidas. Όταν ο Jones είπε ότι «δεν του άρεσαν οι Ναζί», καθώς η εκπομπή μεταφέρθηκε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο Κάνιε Γουέστ παρενέβη. «Μου αρέσει ο Χίτλερ», είπε. «Πρέπει να σταματήσουμε να δυσφημούμε τους Ναζί όλη την ώρα», είπε ο Κάνιε Γουέστ μετά την επιστροφή από το διάλειμμα, σύμφωνα με το Rolling Stone. «Κάθε άνθρωπος έχει να συνεισφέρει κάτι πολύτιμο, ειδικά ο Χίτλερ», πρόσθεσε.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κάνιε Γουέστ ο οποίος εμφανίστηκε με… μάσκα κατέκρινε πολλά από τα θέματα τα οποία παίχτηκαν. «Έχετε ένα κόλλημα με τον Χίτλερ» του είπε ο Jones, ο οποίος φαινόταν αμήχανος από τα αντισημιτικά σχόλια του Κάνιε Γουέστ. Λίγο αργότερα, ο Jones συνέχισε να αποκρούει τα κολακευτικά σχόλια του Γουέστ για τον Χίτλερ και τους Ναζί, αλλά ο εκείνος δεν πτοήθηκε. «Δεν μου αρέσει η λέξη “κακό” δίπλα στους Ναζί», είπε. «Λατρεύω τους Εβραίους, αλλά αγαπώ και τους Ναζί».

«Έκαναν και καλά πράγματα», πρόσθεσε ο Κάνιε για τους Ναζί. «Πρέπει να σταματήσουμε να διώχνουμε τους Ναζί όλη την ώρα». Τόνισε, δε, λέγοντας στον Jones πως «Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μας έκαναν να νιώθουμε ότι οι Ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν ποτέ τίποτα αξιόλογο στον κόσμο».

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

— Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022