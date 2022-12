Νεκρά μωρά σε καταψύκτη: Σοκ στη Γαλλία, συνελήφθη 41χρονη

Τραγωδία στη Γαλλία, καθώς κάτι δυσάρεστο αντίκρυσαν οι αστυνομικές αρχές, όταν είδαν δυο νεκρά μωρά μέσα σε καταψύκτη. Οι σοροί των δύο βρεφών βρέθηκαν σε καταψύκτη την Πέμπτη (1/11) στην πόλη Bedoin (Vaucluse), στο σπίτι μιας 41χρονης, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να βρεθούν οι αιτίες πίσω από το τραγικό γεγονός, είπε σε δημοσιογράφους του AFP η εισαγγελέας, Hélène Mourges. Η γυναίκα που συνελήφθη επί τόπου, στο σπίτι όπου βρέθηκαν τα νεκρά μωρά, είναι μια 41χρονη μητέρα που κατοικεί σε αυτή την πόλη στους πρόποδες του Mont Ventoux.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ηλικία ή το φύλο των βρεφών που βρέθηκαν νεκρά «παγωμένα», καθώς και οι πιθανοί δεσμοί μεταξύ τους ή με τη 41χρονη γυναίκα που κρατείται. «Έχουν ληφθεί δείγματα για να μάθουμε περισσότερα για τα δύο παιδιά. Η αυτοψία θα μας πει περισσότερα», πρόσθεσε η εισαγγελέας για την τραγική υπόθεση που σόκαρε την τοπική κοινωνία του Bedoin, σημειώνοντας ότι η σχέση μεταξύ του ατόμου που κάλεσε την Αστυνομία και της προφυλακισμένης γυναίκας δεν διευκρινίστηκε από το γραφείο της εισαγγελίας.

The frozen bodies of two babies were found in a freezer on Thursday in Bedoin, France, at the home of a woman, who has been detained by police. https://t.co/zzikDORLm9

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) December 1, 2022