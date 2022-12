Μουντιάλ 2022 – γυναίκες διαιτητές: Oι τρεις γυναίκες που γράφουν ιστορία

Η Γαλλίδα Στεφανί Φράπαρτ είναι η πρώτη γυναίκα που θα σφύριξε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για πρώτη φορά τρεις γυναίκες ανέλαβαν το βάρος της διαιτησίας σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και συγκεκριμένα στο χθεσινό παιγνίδι ανάμεσα στη Γερμανία και την Κόστα Ρίκα. Η Γαλλίδα διαιτητής, επέλεξε τη διαιτησία ως ειδικότητα όταν σε ηλικία 18 ετών μπήκε σε αθλητικό κολέγιο. Όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της δεν περίμενε ότι θα φτάσει τόσο ψηλά σε ένα χώρο που κυριαρχούν οι άντρες.

Τρεις γυναίκες, εχθές το βράδυ διηύθυναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ πρώτη διαιτητή και τις Νέουζα Μπακ και την Κάρεν Ντίαζ βοηθούς της. «Δεν τις επιλέξαμε επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή ανήκουν στην ομάδα των κορυφαίων διαιτητών του κόσμου. Θα μπορούσαν να σφυρίξουν οποιοδήποτε ματς», δήλωσε ο πρόεδρος διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, ενώ η ίδια η Φραπάρ πρόσθεσε: «Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο. Ήμουν η πρώτη διαιτητής σε αγώνα της Γαλλίας και σε αγώνα της Ευρώπης, οπότε ξέρω πως να το διαχειριστώ».

Η 38χρονη ήταν η πρώτη γυναίκα που σφύριξε σε γαλλικό τελικό κυπέλλου ενώ έχει διαιτητεύσει στο Τσάμπιονς Λιγκ, σε τελικό ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ και σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών. Η Φράπαρτ, δήλωσε ότι νοιώθει μεγάλη τιμή και περηφάνια.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! 🙌 pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022