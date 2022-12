“Το αγόρι μέσα στο κουτί”: Eξιχνίασαν την δολοφονία μετά από 65 χρόνια

Το αγόρι έχει πλέον όνομα και θα μπορούσαν να ασκηθούν διώξεις για τη δολοφονία του. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους εργαζομένους του νεκροταφείου στο Ivy Hill, που όλα αυτά τα χρόνια φροντίζουν τον τάφο του άγνωστου αγοριού που βρήκε τραγικό θάνατο σε πολύ τρυφερή ηλικία. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Το να υπάρχει ένα όνομα γραμμένο στην ταφόπλακά του είναι πολύ συμαντικό», είπε ο Drysdale, γραμματέας νεκροταφείου και ταμίας στο Ivy Hill. «Μακάρι οι αστυνομικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα που πλέον δεν είναι στην ζωή να ήταν ακόμα εδώ για να δουν αυτή την εξέλιξη».

Ο Drysdale ήταν ο άνθρωπος που ήταν στο νεκροταφείο το 1998 όταν τα λείψανα του παιδιού μεταφέρθηκαν στο Ivy Hill από το Potter’s Field. Σύμφωνα με όσα δηλώνει, ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι η αστυνομία μπόρεσε να βρει το όνομα του μικρού αγοριού που δολοφονήθηκε πριν 65 χρόνια.Η σορός του παιδιού, εκτιμώμενης ηλικίας 4 με 6 ετών, είχε βρεθεί κατά μήκος της οδού Susquehanna σε μια αυτοσχέδια κούνια τον Φεβρουάριο του 1957 και το αγόρι έγινε γνωστό ως «Το Άγνωστο Παιδί της Αμερικής».

BREAKING: Philadelphia Police sources confirm they have identified the 1957 murder victim known as “The boy in the box.” The department is expected to provide an update on the case next week. DNA and genealogical information helped detectives crack the case @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/xN9sjFrYWT

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) November 30, 2022