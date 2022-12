Ουκρανία αεροδρόμιο: Εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα προκαλεί τρόμο

Πληθαίνουν τα σενάρια για νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, μετά την δημοσίευση εικόνων από το αεροδρόμιο Engels-2 στην περιοχή Saratov της Ρωσίας, όπου φαίνεται να συγκεντρώνονται ρωσικά βομβαρδιστικά. Περίπου δύο δωδεκάδες βομβαρδιστικά Tu-95 και T-160 διακρίνονται σε δορυφορική εικόνα και αναλυτές εκτιμούν πως πιθανότατα ετοιμάζεται να κάνει άλλη μια μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία. Το Spiegel παρουσίασε δορυφορικές εικόνες που παρέχονται από τις εταιρείες Maxar Technologies και Planet Labs. Οι εικόνες που ελήφθησαν στις 28 Νοεμβρίου δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 20 στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 και Tu-95 στο έδαφος του αεροδρομίου Engels-2. Είναι αυτά τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων αέρος-επιφανείας cruise κατά τη διάρκεια μαζικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Οι ειδικοί αναλυτές που εξέτασαν τις δορυφορικές εικόνες σημείωσαν εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα στο αεροδρόμιο. «Το προσωπικό εδάφους είναι προφανώς πολύ δραστήριο, βυτιοφόρα καυσίμων είναι σταθμευμένα δίπλα σε βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς, πολλά μεγάλα κιβώτια με πυρομαχικά, οχήματα και υλικά επισκευής είναι ορατά’, ανέφερε ο ανεξάρτητος στρατιωτικός αναλυτής Arda Mevlutoglu, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Επέστησε επίσης την προσοχή στον μεγάλο αριθμό μεταφορικών αεροσκαφών που είναι σταθμευμένα στο αεροδρόμιο. Ο ειδικός πιστεύει ότι είχαν παραδώσει πυραύλους για τα βομβαρδιστικά.

Το Engels-2 είναι μια αεροπορική βάση των ρωσικών διαστημικών δυνάμεων, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Engels, στην περιφέρεια Saratov της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανοικτές πηγές, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι το μοναδικό στη Ρωσία όπου εδρεύουν στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160. Την τελευταία φορά, η Ρωσία πραγματοποίησε μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία στις 23 Νοεμβρίου. Οι στόχοι ήταν παραδοσιακά εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών.

