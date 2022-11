Μαζικές απολύσεις: 2.700 υπάλληλοι ενημερώθηκαν στον… ύπνο

Μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία επίπλων απέλυσε όλους τους 2.700 υπαλλήλους της την ώρα που κοιμόντουσαν, λέγοντάς τους με μηνύματα και emails να μην έρθουν στη δουλειά την επόμενη μέρα. Οι μαζικές απολύσεις της United Furniture Industries, η οποία κατασκευάζει οικονομικούς καναπέδες και ανάκλιντρα για την Simmons Upholstery, άφησε χιλιάδες υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών και εργαζομένων σε εργοστάσια σε Βόρεια Καρολίνα, Μισισιπή και Καλιφόρνια, άνεργους μόλις δύο ημέρες πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών. «Κατόπιν εντολής του διοικητικού συμβουλίου… με λύπη σας ενημερώνουμε ότι λόγω απρόβλεπτων επιχειρηματικών περιστάσεων, η εταιρεία αναγκάστηκε να λάβει τη δύσκολη απόφαση να τερματίσει την απασχόληση όλων των εργαζομένων της, με άμεση ισχύ, στις 21 Νοεμβρίου», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα προς τους υπαλλήλους. «Με εξαίρεση τους οδηγούς που βρίσκονται στη διανομή. Η απόλυσή σας από την εταιρεία αναμένεται να είναι μόνιμη και όλες οι παροχές θα τερματιστούν άμεσα».

Οι οδηγοί ενημερώθηκαν ότι θα πληρώνονταν για το υπόλοιπο της εβδομάδας και ότι θα έπρεπε να «επιστρέψουν αμέσως τον εξοπλισμό, τα αποθέματα και τα έγγραφα παράδοσης», σύμφωνα με το υπόμνημα. Ένας οδηγός φορτηγού της UFI συνελήφθη στο Μονρό του Μισισιπή, με την υποψία ότι πήρε έπιπλα από ένα φορτηγό μετά την απόλυσή του από την εταιρεία, σύμφωνα με την Daily Press. Δεν είναι σαφές γιατί η εταιρεία, που μετράει δυο δεκαετίες, σταμάτησε τις δραστηριότητές της τόσο ξαφνικά, αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε απολύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον οικονομικό διευθυντή και τον αντιπρόεδρο πωλήσεων, σύμφωνα με το FurnitureToday.com. Αρκετές εβδομάδες αργότερα, περίπου 500 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους σε διάφορες εγκαταστάσεις σε Γουίνστον-Σάλεμ, Βερόνα και Βίκτορβιλ.

“This is a blow to every employee, especially during the holidays.”

