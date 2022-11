Πούτιν – μητέρες στρατιωτών: Το σόου που αποκαλύφθηκε γρήγορα

Την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετέδωσε μέρος της συνάντησής του με τις μητέρες των Ρώσων μαχητών, ως απάντηση στις πολλές οργισμένες κραυγές στον δρόμο. Όμως, οι γυναίκες αυτές δεν ήταν πραγματικά μητέρες στρατιωτών στον πόλεμο της Ουκρανίας, αναφέρουν δυτικά ΜΜΕ. Πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται τις τελευταίες εβδομάδες για τον θάνατο των γιων τους στο μέτωπο της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιστρατεύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να τις συναντήσει για να μοιραστεί τον πόνο τους και να τους παράσχει την υποστήριξή του. Όμως, αυτή η συνάντηση, η οποία προοριζόταν να είναι συγκινητική και ειλικρινής, στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σόου. Ανάμεσα στις γυναίκες που κάθισαν γύρω από το τραπέζι του Πούτιν, το γαλλικό κανάλι BFM TV υπογραμμίζει την παρουσία της προέδρου της φιλο-πουτινικής ένωσης, Nadezhda Uzunova, καθώς και της βουλευτού του κόμματος Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία», Olga Beltseva.

Επίσης, ο Γάλλος στρατιωτικός ιστορικός, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθεκτικότητας της Δράσης και δικηγόρος στον δικηγορικό σύλλογο της Μασσαλίας, Σέντρικ Μας, αναγνώρισε πολλές από τις γυναίκες που ήταν παρούσες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή. Όπως λέει ο ίδιος, «οι περισσότερες ήταν υπάλληλοι υπουργείων, ηθοποιοί, ακόμη και βουλευτές του καθεστώτος Πούτιν». Ο Πούτιν μοιράζεται τσάι, κέικ και φρούτα με «μητέρες Ρώσων στρατιωτών που χάθηκαν στο μέτωπο» την Ημέρα της Μητέρας στη Ρωσία / Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Ας σημειωθεί ότι ο Σεντρίκ Μας έχει κάνει πολλές συνδέσεις στον λογαριασμό του στο Twitter, τις οποίες έχουν σημειώσει πολλοί ακτιβιστές και μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times.

Η Όλγα Τσουκάνοβα, επικεφαλής του Συμβουλίου Μητέρων και Συζύγων, μιας μεγάλης οργάνωσης βάσης γονέων Ρώσων στρατιωτικών, δήλωσε σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή ότι καμία από τις μητέρες της οργάνωσης δεν είχε προσκληθεί, αν και είχαν ζητήσει ακρόαση. «Ποιος είναι ο πρόεδρός μας; Είναι σίγουρα άντρας ή κάτι άλλο, το σκάει από τις γυναίκες και κρύβεται πίσω από τις ειδικές υπηρεσίες;» είπε. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι η ίδια και ορισμένα μέλη της ομάδας παρακολουθούνταν.

Ορισμένες από τις «μητέρες» που συμμετείχαν τελικά στο τσάι του Πούτιν είναι πρόσωπα που επανέρχονται συνεχώς κατά τη διάρκεια των «διαφημιστικών κόλπων» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, η γυναίκα με τα ξανθά και κοντά μαλλιά, την οποία το γαλλικό κανάλι BFM TV ταυτοποίησε ως τη Nadezhda Uzunova, ήταν δίπλα στον Πούτιν όταν γιόρτασε πρόσφατα την επικράτηση της Ρωσίας σε τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Άλλες Ρωσίδες «μητέρες» έχουν ταυτοποιηθεί ως πιο πολιτικά προφίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικού της Μόσχας, της Όλγκα Μπελστέβα. Είναι μέλος του ίδιου κόμματος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που ονομάζεται «Ενωμένη Ρωσία». Στα δεξιά του Ρώσου προέδρου βλέπουμε επίσης έναν στενό φίλο του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, οικείο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Βλέπουμε επίσης τη Γιούλια Μπελέχοβα, πρώην υποψήφια για τη Δούμα στο κόμμα του Ρώσου προέδρου. «Οι περισσότερες γυναίκες που εκκλήθηκαν σε αυτό το τσάι προπαγάνδας είναι υπάλληλοι υπουργείων, ηθοποιοί ή και εκλεγμένες με το καθεστώς Πούτιν».

Here's another super regular mom meeting lovely Vladimir. Just another ordinary hockey mom who also happens to be the head of the "For Russia People's Front," a state-linked 'activist' group. pic.twitter.com/3hYK7fL8h9

— Dr. Ian Garner (@irgarner) November 25, 2022