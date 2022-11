Πλημμύρες Ιταλία: «Πνίγηκε» στη λάσπη η νήσος Ίσκια -Μία γυναίκα νεκρή

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούσαν χθες, Σάββατο, να αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές στο νησί Ίσκια της Ιταλίας, στα ανοιχτά της Νάπολης. Χθες τα ξημερώματα από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην μικρή πόλη Κασαμίτσιολα, στο βόρειο τμήμα του νησιού, βυθίστηκε στις λάσπες τουλάχιστον ένα σπίτι, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από κύμα λάσπης στην θάλασσα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και τις υπηρεσίες διάσωσης. Το πρώτο θύμα είναι μια γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή από τα σωστικά συνεργεία, ανακοίνωσε ο νομάρχης της Νάπολης Κλαούντιο Παλόμπα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Κάποιοι άνθρωποι που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν εντοπίστηκαν σώοι και αβλαβείς στη συνέχεια. Μεταξύ αυτών βρίσκεται μια οικογένεια με νεογέννητο μωρό, διευκρίνισε ο Παλόμπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, χθες το απόγευμα εξακολουθούσαν να αγνοούνται περίπου δέκα άνθρωποι.

«Φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν κι άλλα θύματα, αλλά μέχρι στιγμής ο αριθμός (των θυμάτων) ανέρχεται σε έναν (νεκρό)”, σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP ο Λούκα Κάρι, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τις επιχειρήσεις διάσωσης δυσχέραινε η συνεχιζόμενη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι καθυστερούσαν επίσης την αποστολή ενισχύσεων με οχηματαγωγά πλοία από την ηπειρωτική χώρα. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στις λάσπες, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρή» κατάσταση. Ωστόσο είχε διαψεύσει πληροφορίες του συναδέλφου του, του υπουργού Υποδομών Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είχε μιλήσει νωρίτερα για απολογισμό οκτώ νεκρών, σημειώνοντας ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν επιβεβαιωθεί θάνατοι, αν και η κατάσταση ήταν ακόμη ρευστή.

Στην Κασαμίτσιολα, έναν δήμο 8.000 κατοίκων τον χειμώνα με ιαματικές πηγές στο νησί Ίσκια, κοντά στο Κάπρι, είχε σημειωθεί το 2017 σεισμός που είχε προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων. Ωστόσο η περιοχή είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές από πολύ πιο ισχυρό σεισμό που είχε σημειωθεί εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Από την χθεσινή κατολίσθηση ποτάμια λάσπης κατέκλυσαν δρόμους, ανέτρεψαν δέντρα και παρέσυραν αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε αυτούς, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι τη θάλασσα, σύμφωνα με εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας και μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης. “Ένα σπίτι θάφτηκε” στις λάσπες και δύο άνθρωποι διασώθηκαν από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε στη θάλασσα, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τουλάχιστον 30 οικογένειες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους από τη λάσπη, χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, διευκρινίζοντας ότι η οδική αρτηρία που επιτρέπει την πρόσβαση στην συνοικία στην οποία βρίσκονται έχει αποκλειστεί από τις λάσπες και τα συντρίμμια.

Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν ανακοινώσει στη συνέχεια ότι ήλπιζαν να έχουν καταφέρει να διασώσουν 150 ως 200 ανθρώπους ως χθες το βράδυ και να τους μεταφέρουν σε προσωρινά καταλύματα. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης εξακολουθούν να περιπλέκονται λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών», είχε ανακοινώσει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι έρευνες θα συνεχίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη βοήθεια προβολέων. Οι τοπικές αρχές είχαν παράλληλα καλέσει τους κατοίκους του νησιού να παραμείνουν στα σπίτια τους για να μην παρεμποδίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα για να συζητήσει για την κρίση, και σημείωσε ότι οι σκέψεις της στρέφονται στους ανθρώπους που επλήγησαν από την καταστροφή. Αυτή σημειώθηκε μόνον μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο 11 ανθρώπων από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο κεντροανατολικό τμήμα της Ιταλίας.

