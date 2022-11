Αργεντινή – Μεξικό 2 – 0: Ο Μέσι τετραγωνίζει τον κύκλο με τρομερό σουτ!

Ο Μέσι ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στην Αργεντινή, στο Μουντιάλ 2022, όταν η μπάλα «έκαιγε», κόντρα στο Μεξικό.

Οι ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι δεν μπορούσαν να παραβιάσουν την εστία του Οτσόα, και όσο περνούσε η ώρα το άγχος βάραινε τα πόδια των παικτών της «αλμπισελέστε».

