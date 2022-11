Χερσώνα Ουκρανία – εκκένωση: Απομακρύνονται οι άμαχοι

Η ουκρανική κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει αμάχους από την πόλη της Χερσώνας, στην νότια Ουκρανία, την οποία πρόσφατα ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις έπειτα από μήνες που τελούσε υπό ρωσική κατοχή. Εκατό άνθρωποι μεταφέρθηκαν με τρένο στο Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν 26 παιδιά και 6 ασθενείς, διευκρίνισε το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του.

Υπό την πίεση αντεπίθεσης των ουκρανικών δυνάμεων, οι ρωσικές, οι οποίες είχαν εισβάλει και θέσει υπό την κατοχή τους την πόλη στις αρχές Μαρτίου, αποσύρθηκαν από την Χερσώνα στα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο διατηρούν θέσεις στην άλλη όχθη του ποταμού Δνείπερου και βάλλουν με το πυροβολικό τους από εκεί. Επιπλέον, η υποδομή της Χερσώνας έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό που η ουκρανική κυβέρνηση συνέστησε στους πολίτες να εγκαταλείψουν προσωρινά την πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Χθες «15 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί» από ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα, ανέφερε η αξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Γκαλίνα Λούγκοβα σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή διευκρίνισε ότι πολλά »σπίτια ιδιωτών και ψηλά κτίρια» υπέστησαν ζημιές. «Οι Ρώσοι εισβολείς άνοιξαν πυρ σε συνοικία με σπίτια με τη βοήθεια συστημάτων πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών. Ένα μεγάλο κτίριο πήρε φωτιά», είχε διευκρινίσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Χερσώνας Γιάροσλαβ Γιανούσεβιτς.

Ukrainian forces have built an pontoon bridge at Darivka, crossing the Inhulets River. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/fGslMfoDJl

