Βασίλισσα Ελισάβετ καρκίνος: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της

Η βασίλισσα Ελισάβετ βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο τον τελευταίο χρόνο της ζωής της και τον πολέμησε κρυφά, ισχυρίζεται σε ένα νέο του βιβλίο φίλος του πρίγκιπα Φιλίππου και βιογράφος της βασιλικής οικογένειας. Στο βιβλίο «Elizabeth: An Intimate Portrait», ο συγγραφέας και φίλος του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, Gyles Brandreth, υποστηρίζει ότι η αείμνηστη μονάρχης έπασχε από μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το πιο κοινό σύμπτωμα του οποίου είναι ο πόνος στα κόκαλα. Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ανατροπή στην αιτία θανάτου της, την οποία το πιστοποιητικό θανάτου καταγράφει επίσημα ως «γήρας». Σημειώνεται ότι ήδη από τη δημοσιοποίηση του πιστοποιητικού θανάτου της αρκετά βρετανικά δημοσιεύματα, ανέφεραν ότι η υγεία της είχε μεγάλη πτώση από τον Αύγουστο και μετά, όταν και κατέπεσε.

«Είχα ακούσει ότι η βασίλισσα είχε μια μορφή μυελώματος -καρκίνο του μυελού των οστών- που θα εξηγούσε την κούρασή της και την απώλεια βάρους και εκείνα τα “προβλήματα κινητικότητας” που μας έλεγαν συχνά τον τελευταίο χρόνο της ζωής της», γράφει ο Brandreth. «Το πιο κοινό σύμπτωμα του μυελώματος είναι ο πόνος στα οστά, ιδιαίτερα στη λεκάνη και τη μέση, και το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια ασθένεια που προσβάλλει συχνά τους ηλικιωμένους. Προς το παρόν, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, αλλά η θεραπεία – με φάρμακα που βοηθούν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και φάρμακα που βοηθούν στην πρόληψη της αποδυνάμωσης των οστών- μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της ασθένειας και να παρατείνει την επιβίωση του ασθενούς κατά μήνες ή δύο έως τρία χρόνια».

