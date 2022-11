Καρκίνος του δέρματος: Συγκλονιστική γυμνή φωτογράφιση στην Αυστραλία

Περίπου 2.500 άνθρωποι έβγαλαν τα ρούχα τους στην Αυστραλία, προκειμένου να ποζάρουν για τον Αμερικανό φωτογράφο Σπένσερ Τούνικ, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τον καρκίνο του δέρματος. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανακηρύχθηκε παραλία γυμνιστών, καθώς πριν αλλάξει η αυστραλιανή νομοθεσία δεν επιτρεπόταν το δημόσιο γυμνό στην παραλία.

Strip off for skin cancer. This morning from 4am onwards, more than 3500+ people took off their clothes to raise awareness of skin cancer and champion early detection. Amazing collab between @SkinCheckChamps & @SpencerTunick #stripoffforskincancer #bondi #bondibeach pic.twitter.com/FYwyu0ZJJk

— Morning Bondi (@MorningBondi) November 26, 2022