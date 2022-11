Μουντιάλ Αγγλία – ΗΠΑ 0 – 0: Άγγλοι οπαδοί ντύθηκαν σταυροφόροι

Στα μεγάλα ποδοσφαιρικά τουρνουά είναι σύνηθες ορισμένοι Άγγλοι οπαδοί να ντύνονται ως «σταυροφόροι» προκειμένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες των «τριών λιονταριών» από την εξέδρα. Στα γήπεδα του Κατάρ για το Μουντιάλ 2022, ωστόσο, αυτό απαγορεύεται. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας των γηπέδων απαγόρευσαν την είσοδο στα γήπεδα όσων ήταν ντυμένοι με τις συγκεκριμένες φορεσιές.

Οι εικόνες των Άγγλων οπαδών να είναι ντυμένοι σταυροφόροι και οι αρχές να τους απαγορεύουν την είσοδο έγιναν viral στο διαδίκτυο. Κι ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι οπαδοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA, είχε προειδοποιήσει πριν από την έναρξη του τουρνουά πως οι «σταυροφόροι» μπορεί να είναι μέρος του folklore του ποδοσφαίρου, αλλά στις αραβικές χώρες δεν είναι αποδεκτό.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στο στάδιο «Al Bayt» στο Αλ Χορ, δεν τους επέτρεψαν να μπουν, σύμφωνα με τους «The Times» και άλλα διεθνή ΜΜΕ. Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τη FIFA και σημειώνει ότι «τα κοστούμια των σταυροφόρων, από τη σκοπιά των Αράβων, μπορεί να είναι προσβλητικά για τους μουσουλμάνους». Η ομάδα κατά των διακρίσεων Kick It Out συμβούλευσε επίσης τους οπαδούς να μην φορούν φανταχτερές στολές που αναπαριστούν ιππότες ή σταυροφόρους, οι οποίες θυμίζουν τους θρησκευτικούς πολέμους που διεξήγαγαν οι χριστιανοί εναντίον των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.

The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands. #Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz

Εικόνες στο Twitter δείχνουν δύο οπαδούς της Αγγλίας με στολές σταυροφόρων να απομακρύνονται από τους υπαλλήλους πριν από το αγώνα των «λιονταριών» της Δευτέρας απέναντι στο Ιράν, ενώ καταγγελίες έγιναν και πριν από το ματς με τις ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής (25/11) όπου η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με τους Αμερικανούς για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι το ματς «έμεινε» στο 0 – 0.

An England fan in Qatar speaks to TalkTV about the treatment of fans at the World Cup.

"What they don't realise in places like Qatar is the fans are the essence of the game. We are what makes football it's not the corporates."#WorldCup | #TalkTV pic.twitter.com/AQ2uLocGXZ

— TalkTV (@TalkTV) November 20, 2022