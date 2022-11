Αρχηγός Αγγλίας – Μουντιάλ 2022: Πανάκριβη απάντηση στην απαγόρευση για το ΛΟΑΤΚΙ περιβραχιόνιο

Μια συμβολική αλλά και πανάκριβη απάντηση στην απαγόρευση που επιβλήθηκε από τη FIFA στις ομάδες που μετέχουν στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ για να μην φορούν περιβραχιόνια που στηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτητα έδωσε ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν. Όπως μεταδίδει η Daily Mail ο Κέιν έφτασε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα της Αγγλίας για το φετινό Μουντιάλ κόντρα στο Ιράν φορώντας ένα ρολόι Rolex αξίας 624.000 ευρώ το καντράν του οποίου είχε τα χρώματα στήριξης της ΛΟΑΤΚΙ+. Σύμφωνα με τον λογαριασμό Insane Luxury Life στο Instagram πρόκειται για το ρολόι που είχε φορέσει ο τραγουδιστής Stormzy στα βρετανικά βραβεία μουσικής το 2020.

A £535,000 watch. This is how out of touch today's footballers are. @HKane #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/lVQIqUIiNx

— James 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #StopTheInvasion (@londonblue44) November 24, 2022