Μέρκελ για Πούτιν: «Δεν μπορούσα να του επιβληθώ»

Η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ παραδέχτηκε ότι έναν χρόνο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σχεδίαζε από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη διοργάνωση συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, «αλλά δεν είχα πλέον δύναμη να το επιβάλω». Κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας επίσκεψής μου στη Μόσχα τον Αύγουστο του 2021, είχα την αίσθηση ότι «σε ό,τι αφορά την πολιτική εξουσίας, είχα τελειώσει – για τον Πούτιν, μόνο η εξουσία μετράει», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξή της στο περιοδικό Der Spiegel. «Δεν είχα πλέον τη δύναμη να επιβάλω συνομιλίες. Όλοι ήξεραν, το φθινόπωρο φεύγει», αναφέρει ακόμη και αναγνωρίζει ότι «ήταν πια ώρα για νέα προσέγγιση», λόγω της έλλειψης προόδου όχι μόνο στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διενέξεις στην Υπερδνειστερία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία, την Αμπχαζία, τη Συρία και τη Λιβύη.

Η Μέρκελ, απαντώντας στην κριτική που της ασκείται, τονίζει ότι μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, «προσπαθήσαμε τα πάντα για να αποτρέψουμε περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις και συντονίσαμε λεπτομερώς τις κυρώσεις μας». Σήμερα, όπως πρόσθεσε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν κόσμο που είναι και πάλι γεμάτος επιπλοκές. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά φοβάμαι ότι επαναλαμβάνονται τα μοτίβα. Η φρίκη εξαφανίζεται μαζί με τους αυτόπτες μάρτυρες. Αλλά εξαφανίζεται επίσης και το πνεύμα της συμφιλίωσης». Προειδοποίησε μάλιστα να μην καλλιεργούνται υπερβολικές προσδοκίες στην εξωτερική πολιτική: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μη βάλουμε τον πήχη μας τόσο ψηλά ώστε στο τέλος να μη μείνει κανείς που να μπορεί ακόμη να ανταποκριθεί στα πρότυπά μας».

For #Merkel, #Russia|s attack on #Ukraine was "not surprising". That's what she tells @derspiegel today.

Nevertheless, she did not act at the time, did not help #Ukraine.

She remained a #Putin adept – and thus made #Germany a vassal of a terrorist state.https://t.co/2UV7SStF9J

— Krus & Stern (@krus_stern) November 24, 2022