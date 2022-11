Γκέι κλαμπ Κολοράντο: Αδιανόητη δήλωση από τον πατέρα του 22χρονου μακελάρη

Ο πατέρας του κατηγορούμενου για το μακελειό σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, είπε ανήκουστα πράγματα όταν έμαθε ότι ο γιός του εμπλέκεται στις δολοφονίες. Ο πατέρας του 22χρονου κατηγορούμενου, Άντερσον Λι Όλντριτς δήλωσε ότι η πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε ότι ο γιος του συμμετείχε σε πυροβολισμούς στο γκέι κλαμπ ήταν να αναρωτηθεί τι έκανε το παιδί του σε ένα γκέι μπαρ, έντρομος μήπως το παιδί του είναι ομοφυλόφιλος! Ο πατέρας του 22χρονου, πρώην παλαιστής και πορνοστάρ προχώρησε σε μια άκρως ρατσιστική δήλωση, σχολιάζοντας το συμβάν. «Φοβήθηκα. Έλεγα “Θεέ μου, είναι γκέι”;», αναρωτήθηκε ο 48χρονος Άαρον Μπρινκ στο άκουσμα της τραγικής είδησης, προτού ανακουφιστεί ανακαλύπτοντας ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος, όπως δήλωσε. «Είμαι μορμόνος», δήλωσε ο πρώην μαχητής του ΜΜΑ που έγινε πορνοστάρ . «Είμαι συντηρητικός Ρεπουμπλικάνος και εμείς δεν κάνουμε γκέι», είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας ότι δεν αποδέχεται την ομοφυλοφιλία.

The names of the 5 Club Q Colorado Springs victims are out. Let’s pay our respects to each of them and celebrate their lives. Daniel Davis Ashton, Raymond Green, Kelly Loving, Ashley Paugh, and Derrick Rump will be missed deeply in our community. pic.twitter.com/HWM6n0Q0ld

Είπε ότι οι δικηγόροι του γιου του, του τηλεφώνησαν και του είπαν ότι το 22χρονο παιδί του εμπλέκεται στους πυροβολισμούς στο Club Q στο Κολοράντο. «Δεν ξέρω για τι κατηγορείται. Δεν μπορώ να πάρω απαντήσεις από τους δικηγόρους πραγματικά, αλλά λένε ότι αφορά ένα γκέι μπαρ. Δεν ξέρω τι στο καλό έκανε σε ένα γκέι μπαρ», δήλωσε ο Μπρινκ.

Ένας δημοσιογράφος του CBS 8 εξήγησε στον πατέρα ότι ο γιος του κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε μια μαζική δολοφονία σε ένα γκέι μπαρ, σκοτώνοντας πέντε άτομα και τραυματίζοντας πολλά άλλα. «Εντάξει, καλά, κατηγορείται για κάτι τέτοιο, χαίρομαι που δεν είναι γκέι. Μπορώ να το πω αυτό, χαίρομαι που δεν είναι γκέι», είπε ο Μπρινκ σε μια συγκλονιστική απάντηση. Ο Μπρινκ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και ότι οι άνθρωποι «πρέπει να αντισταθούν στην ομοφυλοφιλία», αλλά όχι μέσω της βίας, έσπευσε να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting… And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” ( @CBS8 ) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE

Ο 48χρονος δήλωσε ότι δεν δικαιολογούνται οι φερόμενες πράξεις του παιδιού του. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να πας και να σκοτώσεις ανθρώπους… Δεν είναι απάντηση», δήλωσε ο Μπρινκ στον τοπικό σταθμό. Ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας ότι ανεξάρτητα από την πολιτική, χάθηκαν πολύτιμες ανθρώπινες ζωές. «Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας», είπε. «Λυπάμαι πολύ». «Οι ζωές αυτών των ανθρώπων ήταν πολύτιμες», δήλωσε ο Μπρινκ. «Πιθανόν να ήταν καλοί άνθρωποι. Ξέρετε, δεν είναι κάτι για το οποίο σκοτώνεις ανθρώπους. Λυπάμαι, απογοήτευσα τον γιο μου».

Ο Μπρίνκ δήλωσε ότι είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό αμέτοχος στη ζωή του γιου του αφού αυτός κι η μητέρα του χώρισαν και μετακόμισαν σε διαφορετικές πολιτείες όταν ήταν ακόμα παιδί. Ο 48χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι έχει μόνιμες βλάβες από έναν εθισμό στις μεθαμφεταμίνες στο παρελθόν, καθώς και τραύμα στο κεφάλι από την καριέρα του ως μαχητής ΜΜΑ, δεν είχε μιλήσει στο παιδί του εδώ και έξι μήνες και πριν από αυτό πίστευε ότι είχε πεθάνει από αυτοκτονία πριν από έξι χρόνια, είπε. Είπε ότι η πρώην σύζυγός του, μητέρα του κατηγορούμενου, του τηλεφώνησε από το Κολοράντο το 2016 για να του πει ότι το παιδί τους αυτοκτόνησε αφού άλλαξε το όνομά του από Νίκολας Μπρινκ σε Άντερσον Ολντριτς. Παρόλα αυτά, ο Μπρινκ είπε ότι αγαπάει το παιδί του.

#BREAKING Police released these booking photos of the suspected gunman in #ColoradoSprings mass shooting. Anderson Lee Aldrich, 22, is accused of opening fire at an LGBTQ nightclub and killing 5 people before club patrons beat him into submission https://t.co/teBx01NL8h pic.twitter.com/gqpduaY4HS

Ο 22χρονος κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ στο γκέι Club Q λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Κολοράντο, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας περισσότερους από δώδεκα άλλους, πριν δύο θαμώνες τον αφοπλίσουν και τον ακινητοποιήσουν για να τον συλλάβει η αστυνομία.

