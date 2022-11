Τραυματισμός Αλ Σαχράνι Σαουδική Αραβία – ακτινογραφία: Σοκ στο Μουντιάλ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες από τον σοκαριστικό τραυματισμό ποδοσφαιριστή της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ. Ο σοκαριστικός τραυματισμός έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Αργεντινής με τη Σαουδική Αραβία. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά οι Σαουδάραβες κέρδισαν την παρέα του Μέσι και μάλιστα με ανατροπή. Η ιστορική νίκη που έφερε εθνική αργία στη χώρα προς τιμήν του πρωτόγνωρου αθλητικού επιτεύγματος, επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιάσερ Αλ Σαχράνι. Ο αμυντικός της Σαουδικής Αραβίας είχε μια σφοδρή σύγκρουση στα τελευταία λεπτά του αγώνα με συμπαίκτη του και συγκεκριμένα τον τερματοφύλακα της ομάδας του, Αλ Οβάις.

Ο άτυχος αμυντικός βρέθηκε να υφίσταται ένα σκληρό χτύπημα στο πρόσωπο από τον τερματοφύλακα της ομάδας του και αφού έμεινε στο έδαφος χτυπημένος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. «Ο Αλ Σαχράνι έχει υποστεί κάταγμα στο σαγόνι και στα οστά του προσώπου» γράφει η ανάρτηση και συνεχίζει: «Ο Γιάσερ χρειάζεται ταχεία χειρουργική επέμβαση λόγω εσωτερικής αιμορραγίας. Με κατεπείγουσα εντολή από το σαουδαραβικό στέμμα, ιδιωτικό τζετ μεταφέρει τον Γιάσερ στη Γερμανία για θεραπεία». καταλήγει η ανάρτηση με ευχές για ταχεία ανάρρωση.

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

Speedy recovery to him 💔😥 pic.twitter.com/VMNAYtygoZ

