Ιαπωνία – Μουντιάλ 2022: Η κίνηση των παικτών που έγινε viral

Μπορεί οι Ιάπωνες να εντυπωσίασαν με τη νίκη 2-1 που πέτυχαν απέναντι στην τέσσερις φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γερμανία στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, ωστόσο «έκλεψαν» τις εντυπώσεις με την κουλτούρα και τη νοοτροπία τους. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγες ώρες, οι Ιάπωνες οπαδοί «γυάλισαν» στην κυριολεξία τις εξέδρες μετά το τέλος του πρώτου αγώνα του Μουντιάλ 2022 ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ. Πήραν σακούλες στα χέρια και με περίσσια υπομονή μάζεψαν μέχρι και το τελευταίο σκουπίδι που υπήρχε στο σημείο που κάθονταν. Μάλιστα όταν τους ρώτησαν για ποιο λόγο καθαρίζουν, εκείνοι φέρεται να απάντησαν αφοπλιστικά ότι «κάποιος πρέπει να το κάνει».

Ωστόσο, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επίδειξη πολιτισμού και όχι για απλώς μια τυχαία μερίδα οπαδών που καθάρισε το γήπεδο, επιβεβαιώνει και η εικόνα που έρχεται από τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Γερμανία που σημαδεύτηκε από την ιστορική ανατροπή της Ιαπωνίας, οι Ιάπωνες αντί να πανηγυρίζουν στο έπακρο τη νίκη τους, είχαν το νου τους στο να αφήσουν τα αποδυτήρια, έτσι όπως ακριβώς τα βρήκαν. Έτσι, οι Ιάπωνες… ανανέωσαν τα αποδυτήρια στο στάδιο Khalifa. Όπως φαίνεται από την σχετική εικόνα που ανάρτησε στο twitter η FIFA, η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας τοποθέτησε τακτοποιημένες και διπλωμένες τις πετσέτες τους, τα μπουκάλια νερού και τα τρόφιμα σε σειρά στο κέντρο του δωματίου, ενώ άφησαν πίσω τους και origami, σύμβολο καλής τύχης και μακροζωίας στη χώρα τους.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI

— FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022