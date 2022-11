Adele Colosseum: H τραγουδίστρια εξαφανίστηκε από τη σκηνή

Η Αdele αποθεώνεται στις εμφανίσεις που πραγματοποιεί στη σκηνή του «Colosseum» στο Λας Βέγκας. Μεταξύ των εκπλήξεων, η Αντέλ «λούστηκε» με αστραφτερά ροζ κομφετί και χάθηκε στη σκηνή. Η 34χρονη άφησε άναυδο το κοινό της, το οποίο την έψαχνε στην κενή σκηνή κατά τα τελευταία λεπτά της συναυλίας της. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα φρόντισε να κλείσει το σόου με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο και να γεμίσει το κοινό της, με ερωτηματικά, για το τι τελικά συνέβη. Το βίντεο του μαγικού φινάλε, που ολοκληρώθηκε με το κομμάτι «Love is a Game», έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο και μάγεψε τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της ανά τον κόσμο.

Καθώς τραγουδούσε τις τελευταίες νότες της ορχηστρικής της μπαλάντας, μια τεράστια ποσότητα αστραφτερών ροζ κομφετί, έπεσε σαν βροχή από το ταβάνι, ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο στεκόταν η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος της από το πλάνο.

«Τι στο δι@@λο» αναφώνησε ο θαυμαστής που απαθανάτισε το πλάνο με βίντεο.

New Years Eve has always been a let down for me, I seem to always end up spending it in a car on my way to or from somewhere! But not this year!! I’ll be ringing 2023 in on stage!! pic.twitter.com/7LjPQ6tVpP

— Adele (@Adele) November 20, 2022