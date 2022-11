Κίεβο βομβαρδισμοί – πόλεμος: Νέες ρωσικές επιθέσεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα νέα πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας τουλάχιστον μια τοποθεσία υποδομών ζωτικής σημασίας στο Κίεβο, καθώς εκρήξεις ακούγονταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Συναγερμοί προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή σήμαναν σε όλη την Ουκρανία και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αναφορές για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ενεργοποιήθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα. Ανταποκριτές του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν μέσα και γύρω από το Κίεβο πολλές ισχυρές εκρήξεις και ότι αντιαεροπορικοί πύραυλοι πετούσαν στον ουρανό. Έκτακτες διακοπές ρεύματος ξεκίνησαν στο Κίεβο, ανακοίνωσε ένας τοπικός πάροχος ενέργειας.

«(Πύραυλοι) έπληξαν μια από τις εγκαταστάσεις υποδομών της πρωτεύουσας. Μείνετε στα καταφύγια! Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής συνεχίζεται», έγραψε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις υποδομές που επλήγησαν. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν όλο και περισσότερο ουκρανικές υποδομές ζωτικής σημασίας τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από αποτυχίες τους στο πεδίο των μαχών που ακολούθησαν την εισβολή τους στις 24 Φεβρουαρίου. Ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα που πλήττουν έως και 10 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα νεογέννητο σκοτώθηκε σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση που έπληξε ένα μαιευτήριο στην πόλη Βιλνιάνσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία νωρίτερα σήμερα.

Missile attack on Kyiv, At least 6 strong explosions were heard.

Another massive missile attack by #russian terrorists on #Ukrainian cities, including #Kyiv. Critical infrastructure facilities and residential buildings damaged. Major energy disruptions around Ukraine. Many cities are left without electricity. There are victims among civilians. pic.twitter.com/AYtKBkQWQu

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 23, 2022