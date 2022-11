Ρονάλντο Μάντσεστερ: Χάνει την αποζημίωση ο Πορτογάλος;

Σύμφωνα με τους Times, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν δίνει αποζημίωση στον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η συνέντευξη που έδωσε ήταν μη εξουσιοδοτημένη, ενώ αρνήθηκε να παίξει στο παιχνίδι με την Τότεναμ. Το απόγευμα της Τρίτης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο στον απόηχο της συνέντευξης που είχε δώσει ο Πορτογάλος σταρ με βολές κατά του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου. Ένα από τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν από την Τρίτη είναι τι θα συμβεί με την αποζημίωση στον CR7. Σύμφωνα με τους Times, οι κόκκινοι διάβολοι δεν καταβάλλουν χρήματα στον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να γλιτώνει ένα ποσό περίπου στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν λόγοι που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γλιτώνει την αποζημίωση, κάτι που μπορεί να υποστηρίξει και στο δικαστήριο. Αρχικά ο Ρονάλντο έδωσε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει άδεια από το κλαμπ του και μίλησε με δυσφημιστικό τρόπο γι’ αυτό. Επίσης η Γιουνάιτεντ, η οποία θα προχωρήσει σε μηνύσεις, καταγγέλλει τον Πορτογάλο για παραβίαση του συμβολαίου του, καθώς ο Ρονάλντο αρνήθηκε να μπει αλλαγή στο παιχνίδι κόντρα στην Τότεναμ. Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει πως ο CR7 μπορεί να πάρει μεταγραφή και σε ομάδα της Premier League, καθώς δεν υπήρχε σχετική ρήτρα στο συμβόλαιο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από κοινή συμφωνία, κάτι που έχει άμεση ισχύ. Το κλαμπ τον ευχαριστεί για την συνεισφορά του κατά την διάρκεια των δύο περιόδων του στο Ολντ Τράφορντ, όπου πέτυχε 145 γκολ σε 346 συμμετοχές, και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του καλή συνέχεια.

Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ και να συνεργαστούν για να πετύχουν στο γήπεδο».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022