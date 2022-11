Μουντιάλ 2022 – Ολλανδία: «Έλα στο ξενοδοχείο για να το… κάνουμε»

Ο Λουίς φαν Χάαλ φαίνεται πως… δεν κρατιέται ούτε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας στο Κατάρ που βρίσκεται για το Μουντιάλ 2022. Μία ημέρα μετά τη νίκη της Ολλανδίας επί της Σενεγάλης με 2-0 στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 71χρονος προπονητής και οι παίκτες του μπήκαν στο γήπεδο για προπόνηση την Τρίτη, όταν ο Λουίς φαν Χάαλ είχε μια μάλλον προσωπική συζήτηση με τη σύζυγό του, Τρούς. «Μπορείς να έρθεις στο ξενοδοχείο. Μόνο στο δωμάτιό μου. Για να το κάνουμε», ακούγεται να λέει ο Ομοσπονδιακός προπονητής των «Οράνιε» στη σύζυγό του στα ολλανδικά, σύμφωνα με βίντεο του SPORTbible. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 2008 και ο 71χρονος φάνηκε να χαμογελά… ύποπτα μετά τα όσα είπε προς τη γυναίκα του.

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Φαν Χάαλ ορίστηκε προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας τον Αύγουστο του 2021, διανύοντας την τρίτη θητεία του σε αυτή τη θέση. Με τον αγώνα με τον Ισημερινό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή, οι παίκτες του φαν Χάαλ εξέφρασαν πρόσφατα πόσο πολύ ο προπονητής τους έχει εμπνεύσει μετά τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Ο Φαν Γκάαλ επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι η θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ήταν επιτυχής.

«Είμαστε όλοι άνθρωποι και όταν βγήκαν τα νέα ήταν ένα σοκ για εμάς», δήλωσε ο κεντρικός αμυντικός Βίρτζιλ φαν Ντάικ μετά τη νίκη της ομάδας του τη Δευτέρα. «Ήταν δύσκολο, αλλά ήταν σημαντικό να δείξουμε την υποστήριξή μας. Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, ειλικρινής, αλλά θέλαμε να είμαστε δίπλα του». Ο επιθετικός Βίνσεντ Γιάνσεν δήλωσε επίσης για τον φαν Γκάαλ: «Δεν μιλάει πολύ γι’ αυτό. Είναι πολύ δυνατός. Παλεύει πολύ σκληρά».

Louis Van Gaal to his wife at training today 🗣️:

“But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” 😳🤣pic.twitter.com/9IAp9sdDCZ

— SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022