Κένταλ Τζένερ σχέση: Χώρισε με τον Ντέβιν Μπούκερ

Χώρισαν μετά από 2 έτη σχέσης η Κένταλ Τζένερ και ο Ντέβιν Μπούκερ. Μπορεί πριν από μόλις λίγο καιρό οι δύο τους να είχαν διαψεύσει τις φήμες χωρισμού που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, όμως οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την απόφαση για το οριστικό τέλος να έχει ήδη παρθεί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μοντέλο και ο μπασκετμπολίστας, χώρισαν αθόρυβα τον περασμένο μήνα μετά από δύο χρόνια σχέσης. «Η Τζένερ και ο Μπούκερ τερμάτισαν τη σχέση τους τον περασμένο μήνα λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών προγραμμάτων τους. Και οι δύο έχουν απίστευτα φορτωμένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή με τις καριέρες τους και αποφάσισαν να το θέσουν σε προτεραιότητα» αναφέρει πηγή στο People.

«Έχουν πολλή αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και εύχονται μόνο το καλύτερο» συμπλήρωσε κάποιος που βρίσκεται κοντά στο πρώην ζευγάρι. Τα τελευταία δημοσιεύματα τους ήθελαν μαζί σε κοινή νυχτερινή έξοδο. Πηγές κοντά στο ζευγάρι ανέφεραν πως το κλίμα μεταξύ τους ήταν πολύ καλό. Ακόμα και η Κένταλ δημοσίευσε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, με τα πρόσωπά τους ωστόσο να είναι κομμένα. Ένα χαρακτηριστικό χρυσό δαχτυλίδι που φοράει συχνά στο δεξί του χέρι ο Ντέβιν όμως, πρόδωσε την ταυτότητά του.

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν να οδηγούν μαζί στην Αριζόνα. Μετά από εβδομάδες φημών ότι είναι μαζί, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει επίσημα τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Τον Φεβρουάριο του 2021 η Κένταλ έκανε πιο επίσημα τα πράγματα όταν έκανε ανάρτηση αγάπης την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Κένταλ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία της ίδιας και του Ντέβιν να γελάνε ενώ ήταν ξαπλωμένοι σε έναν πάγκο κουζίνας.

