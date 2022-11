Πρόβατα σε κύκλο – Κίνα: Λύθηκε το μυστήριο

Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει viral το βίντεο που έδειχνε μια ομάδα από πρόβατα σε φάρμα στην Κίνα να κάνει κύκλους για 12 συνεχόμενες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης της φάρμας είχε πει τότε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο είχε αναπτυχθεί αυτή η συμπεριφορά με τους επιστήμονες δεδομένου ότι το αρχικό βίντεο που είχε φέρει στη δημοσιότητα το κρατικά ελεγχόμενο κινέζικο κανάλι People’s Daily ανέφερε ότι τα πρόβατα ήταν υγιή. Δεν άργησαν, μάλιστα, να αναπτυχθούν και θεωρίες συνωμοσίας που έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο για σημάδι που δείχνει το… τέλος του κόσμου.

Σύμφωνα με επιστήμονες, όμως, η εξήγηση της συμπεριφοράς των προβάτων έχει απολύτως φυσικά αίτια και σίγουρα δεν σχετίζεται με την ασθένεια λιστερίωση η οποία μπορεί να προκαλέσει αποπροσανατολισμό στα ζώα και να τα κάνει να διαγράφουν κυκλικές πορείες, καθώς όσα ζώα προσβάλλονται από αυτήν αποβιώνουν σε 48 ώρες. «Φαίνεται ότι τα πρόβατα αυτά είναι στην συγκεκριμένη στάνη για μεγάλη περίοδο και αυτό μπορεί να τα έχει οδηγήσει σε μια στερεοτυπική συμπεριφορά με τον επαναλαμβανόμενο κύκλο λόγω του στρες που τους έχει δημιουργήσει ο επί μακρόν περιορισμός τους» δήλωσε στο Newsweek ο καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας στο πανεπιστήμιο του Gloucester, Ματ Μπελ.

«Αφού ξεκίνησαν κάποια πρόβατα, στη συνέχεια συμμετείχαν και άλλα καθώς πρόκειται για ζώα που ζουν σε κοπάδια και θέλουν να είναι μαζί με “φίλους” τους» πρόσθεσε ο Βρετανός καθηγητής. Όπως αναφέρεται στο Merck Veterinary Manual, στην κοινωνική συμπεριφορά των προβάτων κυριαρχεί το μοτίβο του κοπαδιού στο οποίο οι κινήσεις των ζώων ελέγχονται και οι μονάδες προστατεύονται από κυνηγούς με το να απομακρύνονται από τον κίνδυνο σαν ομάδες.

A flock of Sheep in Inner Mongolia have been walking in a circle for over 10 days straight and no one knows why.

pic.twitter.com/Hy3GFnjRm5

— Billy (@Billyhottakes) November 17, 2022