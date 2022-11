Μουντιάλ 2022 – Κατάρ: Γιατί δέχεται πυρά για τη διοργάνωση

Η επιλογή του Κατάρ πριν από 12 χρόνια για να φιλοξενήσει το φετινό Μουντιάλ είχε προκαλέσει παραλήρημα ενθουσιασμού στους δρόμους της Ντόχα, για την πρώτη διοργάνωση του θεσμού σε αραβική χώρα. Αλλά η ίδια αυτή επιλογή προκάλεσε αμέσως έντονη κριτική για την τεράστια επιμελητειακή πρόκληση της διοργάνωσης ενός τέτοιου αθλητικού τουρνουά σε μια χώρα όπου το καλοκαίρι ο υδράργυρος εκτοξεύεται πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, για τις εικασίες περί δωροδοκίας και διαφθοράς αξιωματούχων της FIFA που ψήφισαν το Κατάρ, καθώς και για τις ανησυχίες σχετικά με τις καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Μουντιάλ στο Κατάρ ξεκίνησε, αλλά μετά από τόσα χρόνια η κριτική δεν έχει κοπάσει, κι ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της FIFA χαρακτήρισε πρόσφατα ως εσφαλμένη την επιλογή του εμιράτου. «Ήταν μια κακή επιλογή και εγώ ήμουν υπεύθυνος γι’ αυτήν ως τότε πρόεδρος», δήλωσε ο Σεπ Μπλάτερ, η θητεία του οποίου στο τιμόνι της FIFA έληξε το 2015 εν μέσω ενός σκανδάλου δωροδοκίας. Το Κατάρ αποτελεί τη μικρότερη χώρα που φιλοξένησε ποτέ Μουντιάλ, ένα διεθνές αθλητικό τουρνουά που προσελκύει τεράστιο αριθμό επισκεπτών και απαιτεί και τις ανάλογες υποδομές για τη φιλοξενία τους. Με έκταση μόλις 11.571 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το Κατάρ είναι μικρότερο από την αμερικανική Πολιτεία του Κονέκτικατ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από αμμώδεις πεδιάδες και οι περισσότεροι από τα 2,8 εκατ. των κατοίκων του ζουν στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Ντόχα.

Όταν επελέγη το Κατάρ το 2010 για τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ, στερείτο ικανού αριθμού γηπέδων, ξενοδοχείων και αυτοκινητόδρομων για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Για την κατασκευή τους στράφηκε λοιπόν στον τεράστιο πληθυσμό των μεταναστών εργατών, που αποτελούν το 90% του εργατικού του δυναμικού, αφού μόνον περίπου 300.000 από τους κατοίκους του είναι υπήκοοι του Κατάρ, ενώ τους ξεπερνούν κατά πολύ οι μετανάστες εργάτες, οι βίζες των οποίων συνδέονται με την εργασία τους. Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για αυτούς τους μετανάστες ήταν συχνά επικίνδυνες. Περσινή έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian ανακάλυψε ότι πάνω από 6.500 μετανάστες εργάτες από πέντε χώρες της νότιας Ασίας πέθαναν στο Κατάρ από διάφορες αιτίες – εργατικά ατυχήματα, τροχαία, αυτοκτονίες και θάνατοι από άλλα αίτια, περιλαμβανομένης της ζέστης.

Η FIFA και το Κατάρ αμφισβητούν αυτούς τους αριθμούς, με τις Αρχές του εμιράτου να επιμένουν ότι μόνον τρία άτομα πέθαναν από άμεση αιτία ως αποτέλεσμα της εργασίας τους σε εργοτάξια για το Μουντιάλ, ενώ οι θάνατοι άλλων 36 εργατών δεν σχετίζονταν με αυτήν. Το Κατάρ χαρακτηρίζει, επίσης, το Παγκόσμιο Κύπελλο ως μια «απίστευτη ευκαιρία για την ενίσχυση των προτύπων πρόνοιας» και αξιωματούχοι του λένε ότι οι συνθήκες για τους εργαζομένους έχουν βελτιωθεί μετά την επιλογή της χώρας για το Μουντιάλ. Το 2014 το Κατάρ υιοθέτησε ένα σύνολο προτύπων ευημερίας των εργαζομένων, που δημιούργησαν νέες προστασίες (αν και ορισμένοι επιμένουν ότι οι νέοι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται πάντα).

