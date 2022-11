Νέα Υόρκη χιόνι: Τρεις οι νεκροί, ακυρώνονται πτήσεις – Πρωτοφανείς εικόνες

Μια μακράς διάρκειας χιονοθύελλα βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική και βόρεια Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Μπάφαλο και Γουότερταουν, ενώ σε ορισμένες περιοχές το χιόνι ξεπερνάει το 1,5 μέτρο.

The proper use of your hazard lights. #BuffaloStorm2022 pic.twitter.com/KaOMOTddJ2

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της δυτικής πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεχίζονται και σήμερα, με τη χιονοθύελλα να προκαλεί τεράστια προβλήματα. Απευθύνοντας έκκληση για μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους το Σαββατοκύριακο, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, περιέγραψε την καταιγίδα ως ένα «μείζον, σημαντικό» γεγονός χιονόπτωσης που θα μπορούσε να είναι τόσο απειλητικό για τη ζωή όσο η χιονοθύελλα του Νοεμβρίου 2014 που στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους στο Μπάφαλο.

Η Πόλη της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, με πτήσεις να ακυρώνονται λίγες μόλις ημέρες πριν τη γιορτή της «Ημέρας των Ευχαριστιών». Οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις παραμένουν, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει για τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από καρδιακές επιπλοκές.

Heaviest snowfall rates of entire event just now, Holy **** no words!!! Over 5” per hour! #buffalolakeeffect #buffalosnow #BuffaloNY #BuffaloStorm2022 #buffalo #BuffaloNY pic.twitter.com/WFLZDSASrw

Οι προειδοποιήσεις ισχύουν για πάνω από οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους σε έξι πολιτείες: Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια και Νέα Υόρκη.

I’ve never witnessed the #LakeEffect wall move like that.

This was around 11:30pm Friday as the band shifted into #Buffalo.

This was absolutely unreal to witness. @WGRZ pic.twitter.com/wlA06q7Wjn

— Nate Benson (@natebenson) November 19, 2022