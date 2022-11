Ερντογάν – Κατάρ Μουντιάλ 2022: Συνάντηση με τον πρόεδρο Σίσι

Ολιγόλεπτο τετ α τετ είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στη Ντόχα του Κατάρ, όπου βρίσκονται και οι δύο στο πλαίσιο της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία οι δύο άνδρες είχαν μία ζεστή χειραψία ενώ ακριβώς δίπλα τους βρέθηκε και ο διαμεσολαβητής της συνάντησης, εμίρης του Κατάρ.

Οι δεσμοί της Άγκυρας με το Κάιρο έχουν τεταθεί από τότε που ο Σίσι, τότε αρχηγός του στρατού της Αιγύπτου, οδήγησε το 2013 στην ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος υποστηρίχθηκε σθεναρά από τον Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δύο χώρες ξεκίνησαν υψηλού επιπέδου πολιτικές διαβουλεύσεις πέρυσι, εν μέσω της ώθησης της Τουρκίας να μειώσει τις εντάσεις με τα αραβικά κράτη που συμμαχούν με τις ΗΠΑ.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.

Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9

