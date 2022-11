Μέσι – Ρονάλντο: Η φωτογραφία της χρονιάς!

Το τελευταίο 24ωρο η κοινή φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο διάσημος οίκος μόδας «Louis Vuitton» έπεισε τους δύο άσους του ποδοσφαίρου να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των προϊόντων της. «Η νίκη είναι μία κατάσταση του μυαλού. Μία μακρά παράδοση στη χειροτεχνία μπαούλων, μέσω της φωτογράφησης της Annie Leibovitz», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει την εντυπωσιακή φωτογραφία. Ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής φωτογραφήθηκαν στο πλαίσιο της καμπάνιας να παίζουν σκάκι πάνω σε μία βαλίτσα του δημοφιλούς brand. Στη συνέχεια και οι δύο ανάρτησαν τη φωτογραφία στους επίσημους λογαριασμούς τους στο Instagram.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022