Έμιλι Ραταϊκόφσκι σχέση: Μετά τον Ντέιβιντσον, λέει πως «θέλει να είναι με πολλούς άντρες και γυναίκες»

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, τόσο με τις δηλώσεις της σχετικά με τη σεξουαλικότητά της, όσο και με τους συντρόφους που φημολογείται ότι διατηρεί σχέσεις. Το διάσημο μοντέλο δήλωσε πριν λίγο καιρό πως ενδιαφέρεται όχι μόνο για άνδρες, αλλά και γυναίκες, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε μια «φάση εξερεύνησης» του εαυτού της. Πιο συγκεκριμένα, είχε αναφέρει πως δεν θέλει να αφιερωθεί αποκλειστικά σε κάποιον, αλλά να… απολαύσει την ελευθερία της. Όπως φαίνεται, το κάνει και «με το παραπάνω», αφού μετά το διαζύγιο με τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ, τον Μπραντ Πιτ και τον Dj Orazio, σειρά για εκείνη έχει ο πρώην σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν, Πιτ Ντέιβιντσον.

Εκτός όμως, από τους άνδρες που την περιτριγυρίζουν κι έχουν απασχολήσει τα media, μία νέα ανάρτηση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο TikTok ήρθε να προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Σε αυτή το μοντέλο, λέει: «Θα ήθελα να είμαι με πολλούς άνδρες και γυναίκες. Χμ.. είναι όλοι τους “καυτοί”, αλλά με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο». Αμέσως, το κοινό της έσπευσε να σχολιάσει τα λεγόμενά της κάτω από το βίντεο, όμως όχι με θετικό τρόπο. Αν και αρχικά, όλοι την είχαν επαινέσει για τις δηλώσεις της και το πόσο απελευθερωμένη είναι, οι θαυμαστές της πλέον έχουν αρχίσει να προβληματίζονται.

Κάποιοι θεωρούν ότι το έχει «παρακάνει» με τους συντρόφους της και τα σχόλια για την προσωπική της ζωή, ειδικότερα τώρα που έχει ένα παιδί να φροντίσει, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι τους «κοροϊδεύει» και πως όλα είναι ένα κόλπο μάρκετινγκ. «Οκ, είσαι σε καλό δρόμο. Ο Μπραντ, ο Dj, ο Πιτ Ντέιβιντσον… Και όλοι αυτοί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο», της έγραψε κάποιος χρήστης του TikTok στα σχόλια, με πολλούς ακόμα να συμφωνούν μαζί του. «Προφανώς όλα αυτά είναι ένα διαφημιστικό κόλπο. Είναι κάπως άσχημο αυτό που κάνεις, δεν έχει νόημα», επισημαίνει κάποιος άλλος.

“I’m newly single for basically the first time in my life ever, and I just feel like I’m kind of enjoying the freedom of not being super worried about how I’m being perceived.” https://t.co/phHAlWMMWK

— Variety (@Variety) October 12, 2022